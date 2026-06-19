Naraził Skarb Państwa na wielomilionowe straty-nielegalny tytoń został zabezpieczony, a 47-latek zatrzymany Data publikacji 19.06.2026 Powrót Drukuj Zabezpieczone ponad 4 tony krajanki i tytoniu bez polskich znaków akcyzy oraz zatrzymany 47-letni mieszkaniec gminy Pokój – to efekt współpracy policjantów zwalczających przestępczość ekonomiczną z Opola z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej. Wprowadzenie do obrotu zabezpieczonego towaru naraziłoby Skarb Państwa na straty wynoszące ponad 6,7 mln zł. Zatrzymany usłyszał zarzut pasterstwa akcyzowego.

11 czerwca, policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Miejskiej Policji w Opolu i Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, przy współpracy z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej w Opolu weszli na jedną z posesji na terenie gminy Pokój. Działania były realizacją wcześniejszych ustaleń operacyjnych, z których wynikało, że w obiekcie mogą być przechowywane znaczne ilości nielegalnych wyrobów tytoniowych.

Na miejscu funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Opolu, Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu i KAS zabezpieczyli ponad 730 kilogramów krajanki tytoniowej do palenia oraz blisko 3300 kilogramów tytoniu do palenia. Wartość zabezpieczonego tytoniu to ponad 4,1 mln zł . Żaden z tych wyrobów nie posiadał znaków akcyzy. Wprowadzenie do obrotu zabezpieczonego towaru naraziłoby Skarb Państwa na straty wynoszące ponad 6,7 mln zł , w tym 5,4 mln zł z tytułu podatku akcyzy i ponad 1,3 mln zł z VAT. Zatrzymany usłyszał zarzut pasterstwa akcyzowego.

Na miejscu realizacji został zatrzymany 47-letni mieszkaniec gminy Pokój, a następnie przewieziony do opolskiej komendy, gdzie usłyszał zarzut związany z pasterstwem akcyzowym. Decyzją sądu, na czas trwającego postępowania, został objęty policyjnym dozorem i zakazem opuszczania kraju. Za popełnione przestępstwo grozi mu wysoka grzywna, kara pozbawienia wolności, albo obie te kary łącznie.