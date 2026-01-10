Szkolenie z ratownictwa lodowego w ramach kampanii „Kruche Życie” Data publikacji 10.01.2026 Powrót Drukuj Policjanci Komendy Miejskiej Policji w Opolu, wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Nysie oraz Samodzielnego Poddziału Prewencji Policji w Opolu, wzięli udział w specjalistycznym szkoleniu z zakresu ratownictwa wodnego w warunkach zimowych. Przedsięwzięcie odbyło się w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Kruche Życie”, organizowanej przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

10 stycznia, na Jeziorze Dużym w Turawie zostało przeprowadzone szkolenie z wodnego ratownictwa zimowego. Ćwiczenia odbyły się przy stanicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Turawie. Uczestniczyli w nim policjanci, którzy w sezonie letnim pełnią służbę w sezonowych ogniwach wodnych. Celem ćwiczeń było doskonalenie umiejętności prowadzenia działań ratowniczych na zamarzniętych akwenach, w szczególności w sytuacjach, gdy dochodzi do załamania się lodu pod osobami przebywającymi na jego powierzchni.

Podczas szkolenia funkcjonariusze mieli możliwość praktycznego przećwiczenia technik podejmowania osób z wody oraz bezpiecznego poruszania się po kruchym lodzie. Ważnym elementem zajęć było również wykorzystanie specjalistycznego skafandra zimowego, w który w bieżącym roku zostali wyposażeni policjanci Komendy Miejskiej Policji w Opolu.

Ćwiczenia odbywały się we współpracy z ratownikami Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, którzy – jako gospodarze tego miejsca – dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem. Szkolenie wpisywało się w założenia kampanii społecznej pn. „Kruche Życie" – kampania społeczna, która ratuje życie zimą. Jej celem jest zwiększanie świadomości społecznej na temat zagrożeń związanych z wchodzeniem na zamarznięte zbiorniki wodne oraz promowanie bezpiecznych zachowań w okresie zimowym.

Tego rodzaju inicjatywy mają istotne znaczenie dla podnoszenia poziomu bezpieczeństwa oraz skutecznego reagowania służb w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia ludzi.