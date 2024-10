19-latek pędził przez wieś ponad 150 km/h Data publikacji 23.10.2024 Powrót Drukuj 19-letni kierowca opla pędził przez wieś z prędkością 153 km/h na obowiązującej „pięćdziesiątce”. To więcej niż dopuszczalna prędkość na autostradzie dla samochodów osobowych! Opolska drogówka zatrzymała mężczyźnie uprawnienia do kierowania. Młody kierowca został ukarany również mandatem karnym w kwocie 2500 zł oraz 15 punktami karnymi. To niestety nie jedyny kierujący, który w ostatnich dniach tak drastycznie przekroczył prędkość na drogach Opolszczyzny.

Nadmierna prędkość to wciąż jedna z głównych przyczyn zdarzeń na naszych drogach. Dlatego policjanci ruchu drogowego w codziennej służbie kontrolują to, z jaką prędkością poruszają się kierowcy po Opolszczyźnie. Tylko w ciągu jednego dnia opolska drogówka zatrzymała 3 kierujących, którzy jechali o ponad 50 km/h za szybko w obszarze zabudowanym. W każdej z tych sytuacji kontrola zakończyła się zatrzymaniem uprawnień i wysokimi mandatami.

22 października,19-letni kierowca opla pędził przez miejscowość Turza z prędkością 153 km/h na obowiązującej „pięćdziesiątce”. Młody kierowca został zatrzymany przez mundurowych do kontroli i ukarany mandatem karnym w wysokości 2 500 złotych oraz 15 punktami karnymi. Zostało mu także zatrzymane prawo jazdy.

Tego samego dnia, w tej samej miejscowości, 46-letni kierowca nissana jechał z prędkością 104 km/h, czyli o 54 km/h za szybko. W tym przypadku kontrola drogowa zakończyła się mandatem w wysokości 1 500 złotych oraz 13 punktami karnym. Mężczyzna stracił również uprawnienia do kierowania pojazdami.

Z kolei w Opolu, na ulicy Ozimskiej 46-letni kierowca mini podróżował z prędkością 126 km/h na obowiązującej "pięćdziesiątce". Mundurowi ustalili, że to nie pierwszy raz, kiedy kierujący przekracza dopuszczalną prędkość. Popełnił on bowiem to wykroczenie w warunkach drogowej recydywy. Policjanci ukarali mężczyznę mandatem w wysokości 5 000 złotych,15 punktami karnymi oraz zatrzymali mu uprawnienia do kierowania.

Z poważnymi konsekwencjami musi liczyć się też zatrzymany do kontroli dzień wcześniej 52-letni motorowerzysta. Kontrola stanu trzeźwości mężczyzny wykazała, że ma on blisko 0,5 promila alkoholu w swoim organizmie. To nie jedyne przewinienie nieodpowiedzialnego kierowcy. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że 52-latek ma on orzeczony dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Teraz jego sprawa swój finał znajdzie w sądzie.