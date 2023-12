Kolejna dziupla z kradzionymi rowerami zlikwidowana Data publikacji 07.12.2023 Powrót Drukuj Policjanci z Komisariatu II Policji w Opolu zabezpieczyli kolejne rowery oraz kosę spalinową, co do których mamy przypuszczenie, że mogą pochodzić z kradzieży. Publikujemy zdjęcia zabezpieczonego mienia z apelem do osób, które rozpoznają swoje skradzione rzeczy o kontakt z policjantami osobiście lub pod numerem telefonu 47 864 26 25. Do sprawy został zatrzymany 34-latek, przy którym policjanci zabezpieczyli dwa kradzione rowery. Mężczyzna dodatkowo był poszukiwany za wcześniejsze przestępstwa oraz posiadał przy sobie narkotyki. Mieszkaniec Opola usłyszał 5 zarzutów związanych z tymi przestępstwami. Policjanci przyznają, że spraw jest rozwojowa i mogą pojawić się kolejne zarzuty. Zatrzymanemu grozi do 5 lat więzienia.

Pierwsze zatrzymania do spraw kradzieży rowerów z terenu Opola policjanci przeprowadzili już wcześniej. 19 października kryminalni z KIIP w Opolu zatrzymali 42-latka. Przy mężczyźnie w tym czasie zabezpieczyli 10 rowerów. Cześć z tego mienia wróciła już do prawowitych właścicieli. Działania policjantów do tej sprawy pozwoliły im na ustalenie kolejnej osoby, która może być odpowiedzialna za inne kradzieże rowerów w Opolu.

23 listopada policjanci przeprowadzili kolejne zatrzymanie. Wytypowany przez nich wcześniej mieszkaniec Opola został namierzony i zatrzymany. I w tej sprawie przypuszczenia policjantów się potwierdziły. 34-latek w momencie zatrzymania miał przy sobie dwa kradzione rowery. Okazało się, że był również poszukiwany za wcześniej popełnione kradzieże oraz posiadał przy sobie kilka porcji narkotyków. W toku dalszych działań, policjanci w zajmowanych przez mężczyznę pomieszczeniach zabezpieczyli 17 rowerów o wartości około 20 000 złotych oraz kosę spalinową. Podejrzewamy, że również ten sprzęt może pochodzić z przestępstwa.

Zatrzymany 34-latek już usłyszał 5 zarzutów związanych z kradzieżą i posiadanymi narkotykami. Grozi mu do 5 lat więzienia. Policjanci przyznają, że sprawa jest rozwojowa i mogą pojawić się kolejne zarzuty.

Publikujemy fotografie zabezpieczonych rowerów z apelem do osób, które rozpoznają swoje skradzione mienie o kontakt osobisty lub telefoniczny pod numerem telefony 47 864 26 25 z policjantami z Komisariatu II Policji w Opolu.