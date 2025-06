Zabezpieczyliśmy 62. edycję Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu Data publikacji 16.06.2025 Powrót Drukuj Jak co roku opolscy policjanci zabezpieczyli Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Od pierwszych koncertów nad bezpieczeństwem mieszkańców Opolszczyzny i gości spoza województwa, czuwali funkcjonariusze ruchu drogowego, prewencji oraz służby kryminalnej. Policjanci swoją służbę pełnili pieszo, w radiowozach oraz na rzece Odrze przy wykorzystaniu łodzi służbowej. Na czas festiwalu została zmieniona również organizacja ruchu w okolicy amfiteatru. Policjanci informowali na bieżąco o utrudnieniach w ruchu oraz służyli pomocą uczestnikom festiwalu.

Za nami cztery dni 62. Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Opolscy policjanci od pierwszych prób i koncertów dbali o bezpieczeństwo wszystkich uczestników Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Tłumy widzów z całego kraju, artyści, sztab techniczny - to wszystko sprawia, że opolscy policjanci do tej imprezy przygotowują się znacznie wcześniej. Na czas festiwalu, opolskich policjantów wspomagali funkcjonariusze z innych powiatów, a także z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Opolu, gdzie mundurowi pełnili służbę w patrolach pieszych, jak i zmotoryzowanych. Policjanci ruchu drogowego informowali o występujących utrudnieniach na drodze oraz o możliwości dojazdu do miejsc parkingowych, a także kierowali ruchem.



Na czas trwania festiwalu została wyłączona z ruchu część sąsiadującej z amfiteatrem ulicy Barlickiego od ulicy Powstańców Śląskich do Ostrówka. Z tych samych względów na czas koncertów 62. KFPP wyłączono w całości parking sąsiadujący z amfiteatrem.



Festiwal upłynął spokojnie, w trakcie jego trwania nie odnotowaliśmy poważniejszych zakłóceń porządku publicznego.